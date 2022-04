Liège-Bastogne-Liège et Liège-Bastogne-Liège Femmes : rendez-vous dimanche 24 avril !

Les célèbres côtes ardennaises accueilleront les éditions féminines et masculines de Liège-Bastogne-Liège, dimanche 24 avril. La Doyenne des Classiques, proposera un parcours traditionnel mais non sans suspens dimanche.

Les Classiques ardennaises lancent un nouvel appel. Mercredi 20 et dimanche 24 avril 2022, les éditions masculines et féminines de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège accueilleront les plus grandes stars des pelotons sur les routes caractéristiques de ces épreuves usantes et explosives.

Dimanche 24 avril, la 108e édition de la Doyenne des Classiques présentera des défis bien connus, à commencer par la tétralogie Mont-le-Soie - Wanne - Stockeu - Haute-Levée, avant de filer vers le Col du Rosier et la Côte de Desnié.