Liège-Bastogne-Liège femmes : Demi Vollering peut rêver d’un fantastique triplé, une coureuse échappée (direct vidéo 10h50)

Qui remportera la 7e édition de Liège-Bastogne-Liège femmes ? Demi Vollering, déjà victorieuse à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne, sera LA grande favorite. Elle peut rêver d’un fantastique triplé que seule sa compatriote (et directrice sportive) Anna van der Breggen a réalisé par le passé chez les dames. Une course à suivre dès 10h50 en direct vidéo.



143 kilomètres, 9 ascensions, 2650 m de dénivelé positif, le parcours 2023 n’a jamais été aussi sélectif entre Bastogne et Liège. Pour la première fois, les dames vont devoir se "farcir" la trilogie Wanne-Stockeu-Haute Levée. La Côte des Forges est aussi de retour entre La Redoute et La Roche aux Faucons. Les organisateurs ont dessiné un tracé taillé sur mesure pour les meilleures grimpeuses du peloton.



Dans sa forme de 2022, Annemiek van Vleuten aurait fait figure d’épouvantail. Mais entre malchance (crevaison, chute) et météo défavorable (Amstel), la championne du monde attend toujours son premier podium dans une course d’un jour durant son dernier printemps. Pour la Néerlandaise, la Doyenne prend des allures de dernière chance. Sa 7e place à la Flèche, après avoir tenté une attaque de loin, peut être vue comme un signe positif.



Vollering a pris le relais. Sa dauphine du Tour de France, la dernière à tenir sa roue dans les Vosges, plane sur ces classiques à l’image de sa formation SD Worx qui écrase la concurrence. Quatre victoires, deux deuxièmes places en sept jours de course pour celle qui a gagné le maillot à pois en juillet dernier. 12 bouquets pour l’équipe néerlandaise. Pour égaler, l’exploit de la Reine Anna en 2017, il faudra fissurer le bloc Trek avec Longo Borghini, van Anrooij, Spratt et la révélation Realini. Attention aussi à Lianne Lippert, 2e à Huy et équipière de van Vleuten. Silvia Persico, Ashleigh Moolman, Mavi Garcia, Kasia Niewiadoma, Elisa Chabbey sont toutes candidates au Top 10 voire au podium.