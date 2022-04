Liège-Bastogne-Liège - Annemiek van Vleuten: "La force vient avec l'âge"

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté dimanche Liège-Bastogne-Liège dames. Déjà lauréate en 2019, elle s'est imposée en solitaire après une attaque dans la Roche-aux-Faucons et un effort de plus de 10 kilomètres dans la plongée vers Liège et la ligne d'arrivée au Quai des Ardennes.

"Cette victoire est incroyable", a indiqué van Vleuten (39). "Il est devenu de plus en plus difficile de gagner chez les dames. J'avais la confiance, la volonté pour tenter l'aventure solitaire. Je savais que j'avais plus de chance en rendant la course difficile. Je savais qu'il fallait y aller à fond dans la Redoute et dans la Roche-aux-Faucons, dès le début des deux côtes. La force vient avec l'âge, je pense. Je ne parviens pas encore à y croire car le niveau de course était très élevé et je savais que ce serait très difficile. Dans la finale, je me suis mise en mode contre-la-montre pour éviter le retour des cinq poursuivantes qui pouvaient revenir à tout moment, le vent étant favorable. Je suis très heureuse, pour moi et pour mon équipe de m'être imposée à Liège. Je veux d'abord profiter de cette victoire avant de penser à la suite, notamment au Tour de France féminin."