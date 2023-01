Liège-Bastogne-Liège 2023 : la côte de Forges de retour, les dames sur le même final que les hommes

Les organisateurs de Liège-Bastogne-Liège ont dévoilé le parcours de la 109e édition de la Doyenne ce mercredi à Liège. L'épreuve wallonne aura lieu le 23 avril prochain et se terminera au Quai des Ardennes au bout de 258,4km de course.

Le parcours restera marqué par les ascensions historiques de la Classique wallonne avec un premier moment impactant, la trilogie Wanne – Stockeu – Haute-Levée. Le Rosier assurera ensuite la transition avec les ascensions décisives de l’épreuve. La côte de Desnié précèdera toujour la Redoute alors que la Côte des Forges a été réintégrée au parcours et sera intercalée avant la Roche-aux-Faucons, dernière des 10 ascensions du jour. On notera également que la côte de Cornémont, placée entre la Redoute et la côte des Forges, n'est pas répertoriée mais pourrait jouer un rôle.

L’arrivée sera fixée au Quai des Ardennes vers 16h35. L’an dernier, le final avait servi de tremplin à Remco Evenepoel pour décrocher son premier Monument.

La course Liège-Bastogne-Liège féminine en sera à sa 7e édition. Elle sera également disputée le 23 avril. Le départ sera donné à Bastogne et l’arrivée sera fixée vers 12h15 à Liège au terme de 140,5 kilomètres de course. Les 89 derniers kilomètres seront identiques à la course des hommes.