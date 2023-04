Liège-Bastogne-Liège 1923 : une course avec un tram comme seule distraction, victoire du champion de Belgique René Vermandel

Voilà Tilff. La tension augmente légèrement. Ici, le but du jeu est de trouver la roue des coureurs les plus véloces. Celles de Sellier, Vermandel et Rossius sont les plus courues. A Liège, au virage de la rue Raikem, c’est l’emballage final. Et il n’y a pas besoin de photo pour désigner le vainqueur sur les terrasses d’Avroy : René Vermandel, le champion de Belgique, s’impose largement. Le reste du top 4 est complété par Jean Rossius, Felix Séllier et Laurent Seret. La suite du groupe ne peut être départagée visuellement et 8 coureurs sont classés ex aequo à la 5e place.

C’est un vainqueur lucide qui s’est confié après la course. "Nous avons musardé, sans quoi, avec deux crevaisons, je pouvais me mettre la ceinture. Curieux, hein, nom d’une pipe, que je suis pas fichu cette année, de faire une course sans crever."