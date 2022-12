Liège Basket passe sous pavillon américain

En débarquant à Liège, Ernie Cambo amène avec lui un nouveau staff et des joueurs américains. Le nouveau coach devrait être Brad Greenberg. Un Texan de 68 ans qui a été assistant-coach aux Los Angeles Clippers et aux New York Knicks. Greenberg a ensuite été assistant de l’équipe nationale du Venezuela et puis coach du Maccabi Haïfa et de l’Happoël Jerusalem en Israël, avant de reprendre l’équipe nationale du Kosovo. Greenberg, qui devrait rejoindre Liège dans les prochains jours, en compagnie de joueurs américains (aucun nom n’a encore circulé), remplacera donc Lionel Bosco. Le coach actuel de Liège Basket pourrait toutefois rester au club pour y occuper d’autres fonctions.