Liège : avec "Opération Sang toi libre", les culottes menstruelles ont la cote

Avec les premiers chiffres à disposition, l’Opération étend son réseau de distribution en y intégrant la Maison Arc-en-Ciel. Une manière d’inclure toutes les personnes menstruées: "Ici, on a une capacité d’aider 6500 personnes en fonction de ce que chacun.e a besoin comme produit, affirme Jérôme Battistini, secrétaire de Cabinet à l’échevinat des Solidarités. On peut toujours aider, et on est assez satisfaits des chiffres actuels. Mais il y a encore de la marge et on peut toujours s’améliorer, en communiquant mieux, et dans divers endroits. C’est pourquoi on a ouvert un sixième centre de distribution à la Maison Arc-en-Ciel, pour pouvoir préciser à nouveau à tous les publics que les protections menstruelles sont disponibles pour tout le monde, peu importe l’identité de genre."