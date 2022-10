Liège : au moins 50 étudiants fréquentent chaque jour l’épicerie étudiante solidaire Le Kotidien

L’épicerie étudiante solidaire est alimentée par diverses sources. "C’est la banque alimentaire qui nous fournit. On a aussi un Carrefour et des boulangeries qui nous donnent des invendus. On a des privés parfois qui déposent des dons. Puis on fait des achats complémentaires.", détaille Isabelle Jardon, "Il y a des produits qu’on ne peut pas vendre puisque ce sont des dons. Les autres, qu’on a achetés, on essaie d’être à un tiers ou un quart du prix du marché. En général, quand un étudiant vient chez nous, il prend une dizaine de produits et il en a pour quatre euros."

Les étudiants en difficulté peuvent venir s’approvisionner une fois par semaine. Ils doivent présenter une carte d’étudiants et déclarer sur l’honneur qu’ils sont dans une situation financière délicate. Isabelle Jardon note : "Quand ils doivent signer cette déclaration, il y en a qui s’arrêtent là parce qu’ils disent : "Non, moi, finalement ça va. Je laisse ma place à quelqu’un qui en a plus besoin.". On ne va pas fouiller dans la vie financière des étudiants. Eux-mêmes savent s’ils sont dans le besoin.".

Le Kotidien vient de se doter d’un distributeur de produits en vrac. "C’est une demande aussi des étudiants, d’avoir des produits avec moins de déchets. Ce sont aussi des protéagineux. C’est un remplacement de la viande. Ce n’est pas très cher. Ça part très bien. Les pois chiches, les lentilles… Donc c’était une bonne idée de mettre ces produits en vrac.", constate la coordinatrice.