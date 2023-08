Liège : après inspection des plafonds, seuls 4 locaux de la police judiciaire fédérale restent fermés

La visite d'inspection des locaux de la police judiciaire fédérale de Liège, rue Saint Léonard, est plutôt rassurante. On sait que la vétusté du bâtiment est problématique. Les soucis se multiplient. Et au niveau du personnel comme de la direction, c'est le ras-le-bol.

Dernièrement, ce sont des parties de plafonds en plâtre qui s'effondraient. Par mesure de précaution, le directeur de la PJF de Liège avait décidé, la semaine dernière, de fermer les deux tiers des locaux.

L'examen de stabilité est rassurant

En urgence, des experts de la Régie des Bâtiments ont examiné les bureaux. L'examen de stabilité est rassurant. Les locaux pourront être réoccupés. Seuls 4 bureaux restent condamnés. Une surveillance régulière des plafonds est mise en place. La direction de la PJF a rouvert les locaux, en concertation avec les syndicats.

La Régie des Bâtiments s'est engagée à refaire les faux plafonds et à remplacer le système d'éclairage au néon complètement obsolète. Des travaux que les autorités policières espèrent voir réalisés le plus rapidement possible.

Une solution d'urgence qui ne remet pas en cause notamment la mise en place de bureaux en préfabriqués dans la rue Saint Léonard et le départ à terme de la police judiciaire fédérale vers le site de Vottem.