Liège : après 800 ans sous la terre, ce mortier est exposé à Saint-Jacques

Un mortier en pierre lourd de 130 kilos et vieux de 800 ans exposé dans le choeur de l'église Saint-Jacques à Liège. Ce mortier a été découvert par les archéologues quand ils ont fouillé l'endroit où allaient se construire de nouvelles maisons, place Emile Dupont, à proximité de l'église. Il est désormais visible à Saint-Jacques

A l'église Saint-Jacques, le promoteur immobilier Christophe Nihon nous emmène vers le choeur et nous montre un bloc de pierre sculpté. Ce bloc est un mortier, comme celui que vous utilisez pour le pesto, sauf qu'il est plus grand et beaucoup plus vieux.

Les archéologues savaient que des maisons allaient se construire place Emile Dupont, là où se trouvait avant la révolution le cloître de Saint-Jacques. Ils ont demandé à Christophe Nihon pour pouvoir fouiller son terrain. "Ils ont déterminé les endroits. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver".

"Ce mortier est une pièce de 130 kg, du XIIè ou XIIIè siècle. Il était dans les anciennes cuisines. Le mortier s'utilise avec un pilon. Ca sert à écraser des grains, toutes sortes de nourriture, pour pouvoir les cuisiner."

"Je vais l'intégrer dans mes commentaires" assure Anne Lemaire, qui guide les visiteurs à l'église Saint-Jacques de Liège. "Il est important de garder toute trace possible. Tout ça, ce sont les pièces d'un puzzle qui est encore très fragmenté."

"J'ai signé une convention" reprend Christophe Nihon qui a prêté le mortier à long terme à l'église. "Tout ce que l'on trouve sur le terrain du propriétaire - moi en l'occurence - lui appartient, sauf si ce sont des pièces d'or, alors là il y a un partage avec la Région wallonne. Le mortier a plus sa place ici, en rapport avec l'histoire de l'église, de la place et de Liège, plutôt que quelque part dans un de mes bâtiments".