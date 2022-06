Liège Airport présente son expérience d'aide humanitaire aux Nations-Unies : "c'est une reconnaissance internationale"

C'est une forme de reconnaissance internationale pour l'aéroport de Liège: Dans le cadre de la mission économique belge aux Etats-Unis emmenée par la princesse Astrid, Liège Airport va témoigner ce mercredi de son expérience en matière d'aide humanitaire. Ce séminaire se déroule dans le cadre prestigieux des Nations-Unies à New-York, devant les plus hautes autorités de l'ONU.

C'est une reconnaissance internationale importante pour l'aéroport, la région liégeoise et la Wallonie.

Christian Delcourt, porte-parole de l'aéroport liégeois : "Les Nations Unies, c’est un de plus grand donneur d’ordre du monde évidement. Ils ont des opérations partout dans le monde, et ils réunissent une série d’opérateurs et d’entreprises pour expliquer comment fonctionne leur logistique, comment ils ont des besoins spécifiques en opérations aériennes. Notre aéroport a une longue histoire en termes d’aide humanitaire, puisqu’il a servit de base pour des opérations de médecin sans frontière, de la Croix-Rouge internationale, de l’Unicef, avec la fameuse crise Ebola, notamment, où là, on a envoyé une centaine d’avions pour aider les personnes victimes de cette crise. Depuis 2 ans, dans le cadre de la pandémie, on a été reconnu par le programme alimentaire mondial comme une centre logistique international pour leurs opérations. C'est une reconnaissance internationale importante pour l'aéroport, la région liégeoise et la Wallonie".

C'est Laurent Jossart, le patron de Liège Airport, qui témoignera de l'expérience de l'aéroport liégeois dans le domaine humanitaire au siège des Nations-Unies.