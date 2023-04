Liège Airport : des travailleurs abandonnés après la fermeture judiciaire de 3 entreprises d’import-export

En région liégeoise, le sort d’une trentaine de travailleurs et travailleuses a été complètement oublié lors de la fermeture judiciaire de leurs entreprises (Easylog Solutions, Fast Released et Easyship). C’était le 28 mars : la justice mettait sous scellé trois sociétés liées à l’import-export dans une enquête pour fraude à la TVA sur des produits chinois à Liege Airport. Montant de la fraude estimée : 300 millions. Quatre directeurs sont arrêtés. Les comptes et les bâtiments des sociétés sont bloqués. Mais aucun administrateur provisoire n’est présent pour informer les travailleurs abandonnés à leur sort qui n’ont même pas droit au chômage.

Une détresse humaine et financière

Pour la FGTB, la fermeture judiciaire de 3 entreprises mises sous scellés à Liege Airport a plongé une trentaine de travailleurs dans un véritable désarroi. "C’est un drame humain que l’on vit ici. On les a complètement oubliés. On les a mis sur le trottoir et on leur a dit, allez chercher un emploi ailleurs. C’est scandaleux" explique Daniel Maratta, secrétaire provincial UBT. "Les travailleurs se retrouvent aujourd’hui sans pouvoir contacter l’employeur. Les comptes sont bloqués, donc on ne sait pas payer leurs salaires. On a contacté le fond de fermeture des entreprises et ceux-ci nous répondent également qu’il n’y a pas cessation d’activités, donc portes closes également. Les travailleurs n’ont aucun recours. A partir du moment où ils ne peuvent plus travailler, ils émargent au chômage pour force majeure, sauf que l’ONEM, qui a été interrogé, a rendu un avis négatif, c’est-à-dire qu’il s’appuie sur le fait que l’employeur serait en faute, et dans ce cas, les travailleurs n’ont pas droit au chômage, et ils se retrouvent totalement démunis. On interpelle les politiques. On espère qu’il va y avoir une prise de conscience que c’est un cas d’école, une situation inédite."

Il faut désigner un administrateur provisoire

Et si Geoffrey Broux, permanent au Setca, ne remet pas en cause l’enquête pour fraude, il s’indigne également du sort réservé aux travailleurs : "La justice policière, judiciaire, s’occupe de l’entreprise, il n’y a pas de souci, mais qu’on mette en parallèle quelqu’un qui va respecter les travailleurs."

Le syndicat réclame la désignation par la justice d’un administrateur provisoire pour gérer le quotidien de l’entreprise, et notamment le paiement des salaires.

Une assemblée du personnel d’Easylog Solutions, Fast Released et Easyship est prévue mardi matin à l’aéroport de Bierset.