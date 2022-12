Liège à table: un livre de recettes de cuisine 100% liégeois

Si des noms comme matoufet, lapin à la Badjawe, rombosse aux pommes ou cûtès peûres suffisent à vous mettre l'eau à la bouche, "Liège à Table" est fait pour vous. C'est le nom d'un nouveau livre de recettes de cuisine liégeoise écrit par Emmanuel Pecqueux.

Vous le connaissez peut-être si vous fréquentez la librairie "Toutes Directions", en plein cœur du centre historique de Liège. Une librairie de voyages. Mais ici, c'est en tant qu'auteur que nous l'avons invité dans Liège-Matin.

Des recettes faciles à réaliser

"Liège à table", c'est un ouvrage de 39 recettes. Et ce qui les caractérise, c'est leur simplicité: ce sont en effet des recettes que tout le monde est capable de réaliser.

Les recettes de cuisine, surtout celles liées à la gastronomie ancienne d'une région, varient énormément. Chacun a sa petite touche personnelle. Alors, qu'est-ce qui fait l'authenticité d'une recette? Emmanuel Pecqueux répond: "Ce qui fait l'authenticité d'une recette, c'est qu'elle soit encore pratiquée, qu'elle soit transmise par des personnes qui la réalisent elles-mêmes de manière régulière, qui partagent encore avec d'autres des trucs par rapport à telle ou telle recette, qui l'agrémentent différemment compte tenu de l'époque, compte tenu de la saison. A partir du moment où ça colle vraiment à la manière dont on mange, ça me parait être authentique."

On a tout fait à la maison

Familles et amis ont par ailleurs été mis à contribution: "Dans ce livre, il y a des recettes que nous mangeons à la maison, et puis il y a aussi des recettes de personnes que je connais, des membres de la famille, des amis, de mon voisin qui est un ancien pâtissier. Ils m'ont transmis leurs recettes, je les ai regardés, je leur ai posé des questions, on a tout fait à la maison, et on a réalisé les recettes ensemble."

De l’incontournable salade liégeoise à la gaufre de Liège, en passant par le boudin noir aux pommes, le livre regroupe les recettes les plus emblématiques de Liège et ses alentours. Il est également richement illustré de photos.

"Liège à table", d'Emmanuel Pecqueux et Nathalie Noël, est paru aux éditions Altura.

Retrouvez ci-dessus l'interview complète d'Emmanuel Pecqueux dans Liège-Matin.