Liège: à 83 ans, René Leboutte est un des derniers artisans-boulangers à fabriquer son massepain lui-même

La fête de Saint-Nicolas, c'est la période du chocolat, mais aussi du massepain. Et même si c'est de plus en plus rare, plusieurs boulangers-artisans continuent à le faire eux-mêmes.

C'est le cas de René Leboutte, à Liège. A presque 83 ans, ce boulanger-pâtissier fait toujours son massepain cuit de la même manière. Le goût pour lui, c'est une histoire simple, presque une philosophie de vie.

L'art du broyage et de la cuisson

"Ici, il y a 50 kilos d'amandes, et 50 kilos de sucre" explique-t-il. "On trempe les amandes dans de l'eau bouillante, on les passe dans une émondeuse qui enlève l'épluchure, puis dans une broyeuse. La mienne, je l'ai achetée d'occasion il y a 60 ans, et je ne l'utilise que pour le massepain. C'est une machine avec trois cylindres en pierre, et on passe les amandes avec le sucre trois fois dans la machine. C'est un peu l'art du bon massepain, c'est que ce soit broyé juste à point. Si vous le broyez trop fort, vous avez l'huile qui sort des amandes, donc ça fait une composition différente. Evidemment, le goût, ce sont les amandes qui le font. Cela fait 69 ans que je connais la firme qui m'amène les amandes, et ce sont toujours les mêmes amandes, qui viennent du même endroit d'Italie. C'est le massepain de Saint-Nicolas. Des gens de Bruxelles viennent, ils l'attendent."

Autre étape importante: la cuisson. "Dans un métier comme le nôtre, l'art, c'est la cuisson" confirme l'artisan. "C'est comme pour le pain. Ça fait ressortir le goût, ça caramélise un peu. Je ne sais pas expliquer exactement, c'est tout l'art du métier."