Liège: 5 nuits de fermeture sur la liaison E25-E40/A602 pour poursuivre sa réhabilitation

Afin de poursuivre la préparation de la réhabilitation de la liaison E25-E40/A602, cinq nuits d'affilée de fermeture totale sont prévues à partir de ce dimanche 15 mai. Elles seront également mises à profit pour réaliser des opérations de maintenance, a annoncé vendredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico), qui souligne que ces travaux de nuit auront moins d'impact sur la mobilité.

La liaison sera totalement coupée à la circulation de nuit, de 22h00 (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 06h00 (réouverture progressive dès 05h00).

Cette fermeture portera sur les deux sens de circulation, entre l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°39 "Chênée", les nuits, à partir du dimanche 15 jusqu'au vendredi 20 mai. Les déviations habituelles seront mises en place via l'A604, itinéraires S1 et S20.

Comme précédemment annoncé par la Sofico, le travail continue pour remettre les équipements à leurs niveaux nominaux de sécurité dans les tunnels. Les opérations qui nécessiteront des fermetures de plusieurs journées d'affilée et donc qui engendreront un impact plus conséquent sur la mobilité seront regroupées autant que possible pendant les congés scolaires de cet été, période pendant laquelle on enregistre une baisse de la fréquentation de l'axe. Un calendrier plus précis sera communiqué ultérieurement, précise la Sofico.

Les semaines de fermeture nocturne qui précèdent les congés d'été permettront de préparer au mieux ces interventions pour les réaliser dans les délais les plus courts possibles. Par ailleurs, ces nuits de fermeture permettront également de réaliser des opérations de maintenance.

Ces travaux sont réalisés en collaboration avec le partenaire technique de la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures.

La Sofico est devenue en 2010 le maître d'ouvrage du réseau routier dit "structurant", qui regroupe l'ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales, soit un réseau de plus de 2.700 km de voiries (876 km d'autoroutes, 1.455 km de nationales, environ 400 km d'échangeurs). Elle en assure le financement, la gestion, l'entretien, ainsi que la réhabilitation.