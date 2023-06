Liège : 5,5 millions pour un parking plus sécurisé et plus lumineux au Palais des Congrès

Douze ans qu’on en parlait, le Palais des Congrès de Liège a enfin un parking digne de ce nom.

L’ancien parking était lugubre et glauque. Le nouveau est fonctionnel, lumineux et sécurisé.

Le nombre de places a été porté à 238. Les vélos seront aussi mieux accueillis avec 42 emplacements réservés.



Ici, c’est une véritable reconstruction qui a eu lieu comme le précise Pascal Dumont, architecte :"on a imaginé faire venir une série de matériaux par le fleuve, notamment les hourdis qui font quand même 15 mètres de long. On a rendu de la lumière tant vers le fleuve que l’entrée piétonne qui a été entièrement modifiée et qui permet un accès sécurisé". Des arbres ont également été plantés en surface.