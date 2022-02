Liège : 30 ans après leur disparition, RBM et FM La Meuse reviennent sur les ondes pour un week-end

Le samedi matin, Michel Vincent sera, lui, en duplex depuis la taverne de l’Elysée où il recevra les "voix" des radios libres de l’époque car il faut savoir que pendant cette décennie, on comptait une cinquantaine de radios locales. L’occasion de rappeler quelques anecdotes comme la saisie de l’émetteur de Radio Basse Meuse par la Régie des Téléphones et Télégraphes sur plainte de la RTBF avant la libéralisation des ondes ou encore ce vol de l’émetteur :

"Ce jour-là, je recevais José Happart qui était au sommet de sa carrière politique et de son combat pour Fourons. Je fais l’interview et, derrière José Happart, Serge Darte (Virgile Gauthier) qui assurait la technique me fait des signes désespérés pour me faire comprendre que rien ne passait. J’ai continué comme si de rien n’était puis quand José Happart est parti, on s’est rué au sommet de la tour Kennedy pour constater le vol de notre émetteur. J’ai bien du expliquer à J. Happart que son interview n’était pas passée alors, comme l’action fouronnaise disposait de 2 émetteurs pour Radio Hérisson, il nous a gentiment donné un émetteur", se remémore Luc Gochel.

Des souvenirs, des anecdotes, de la musique des années 80, c’est ce que vous propose tout ce week-end RBM FM La Meuse, un bond de 30 ans en arrière.