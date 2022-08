Liège : 250 vélos électriques partagés à louer pour se déplacer plus aisément au centre-ville

Fondée en 2018, présente dans 250 villes et 22 pays, la société berlinoise Tier a l’expérience de la mobilité douce. A Liège, elle a déjà 200 trottinettes en service. Il n’était d’ailleurs plus possible d’en ajouter. La mise à disposition de vélos à assistance électrique correspond à une demande et à une volonté de toucher d’autres publics :

"On a constaté qu’à Liège, il y avait déjà une bonne utilisation de nos trottinettes donc on s’est dit qu’avec les vélos, il y avait encore une partie de marché à capturer. C’est aussi notre vision multimodale d’avoir plusieurs types de véhicules pour servir plusieurs types d’usagers. Sur les vélos, par exemple, on constate qu’on a un public plus âgé mais également plus féminin qui les utilise", explique François Xavier Giraud, responsable pour les villes de Roubaix, Bruxelles et Liège. Bien implantée en Belgique, Tier propose au total 425 trottinettes et 1750 vélos à la location partagée en Belgique.