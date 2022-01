Liège : 192 objets volés attendent leurs propriétaires à la police

En septembre dernier, au cours d’une opération menée à Liège et visant deux personnes suspectées de trafic de drogue et de recel, la police a mis la main sur 192 objets volés.

Il s’agit pour la plupart d’outils ou de matériel de chantier, on y dénombre également des outils de jardinage ainsi que des objets multimédias, des vélos, des cannes à pêche…

La Zone de Police de Liège a répertorié tous ces objets et le fait savoir à la population pour permettre aux victimes de récupérer leur bien.

Les photos des objets retrouvés, numérotés et classés par grandes catégories ont été publiées par la Police de Liège sur son site ce vendredi (www.policeliege.be).

Les propriétaires qui reconnaîtraient des objets peuvent contacter le 0475/361.179 avant le 30 janvier. Du lundi au vendredi, un policier répondra aux questions des victimes entre 8 et 17 heures et fixera, le cas échéant, un rendez-vous pour la restitution. Une attestation de dépôt de plainte ou une facture d’achat de l’objet ou une description d’une caractéristique permettant d’identifier l’objet, comme une gravure, des initiales, un signe distinctif, une photo, ou un autocollant, par exemple, sera demandée.

Trois journées de restitution sont prévues, le 31 janvier et les 1er et 2 février, pour permettre aux citoyens de venir identifier et récupérer leur bien.