Liège : 1800 participants pour le 7e Beer Lovers marathon.

Du monde ce dimanche au départ du 7e Beer Lovers Marathon de Liège.

Une foule colorée pour 42 kilomètres avec une particularité : une petite dégustation de bière aux ravitaillements.

Associer sport et alcool, cela peut faire bondir et pourtant, en France par exemple, c’est courant : "il y a un challenge de la convivialité qui reprend les marathons du Médoc, de Cognac et autres", explique Gérald Evers, un challenge dans lequel l’organisateur voudrait inscrire son épreuve liégeoise. En Belgique, c’est le seul du genre et les participants sont nombreux : 1800 cette année. "20% sont Liégeois, 10% d’ailleurs en Belgique, 30% de Français et les autres 40% viennent d’un peu partout dans le monde. On a un Allemand qui est là depuis la première édition et qui en est à son 333e marathon".

Sur le parcours, les ravitaillements sont composés d’eau, de fruits, de nourriture énergétique et de bière : "60% prennent une bière mais ce sont des dégustations, 10 centilitres car il est impossible de courir un marathon en ayant réellement bu".

Le Beer Lovers Marathon de Liège, c’est avant tout un marathon atypique avec des coureurs en général déguisés et une ambiance festive sur le parcours mais aussi à l’arrivée. C’est cela que recherchent les participants qui sont avant tout des sportifs, joggeurs confirmés voire habitués des marathons.