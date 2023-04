Liège : 10 nuits de fermeture sur la liaison E25-E40/A602

Pendant les 4 dernières nuits, les deux sens de circulation seront impactés, entre l’échangeur n°35" Avroy/Laveu " et l’échangeur n°39 " Chênée ". La signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties " Embourg" et " Chênée " ainsi qu’entre l’échangeur de Loncin et " Avroy/Laveu " dans les deux sens de circulation), certains accès/sorties sur cette zone seront impactés.

Ces nuits sont planifiées :

du lundi 24 avril, au mardi 25 avril

du mardi 25 avril au mercredi 26 avril

du mercredi 26 avril au jeudi 27 avril

du jeudi 27 avril au vendredi 28 avril

Durant ces 10 nuits, les fermetures interviendront de 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h). Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.