Liège : 1,3 million d’euros pour des travaux d’urgence sur le bâtiment de l’ancienne patinoire

C’est un des rares témoins de l’exposition internationale de l’eau qui s’est tenue à Liège en 1939 : le grand palais ou encore palais des fêtes. L’œuvre de l’architecte liégeois Jean Moutschen et de son équipe le groupe l’Equerre. Ce grand bloc de béton se voulait avant tout moderne et fonctionnel tout en intégrant des œuvres d’art comme les bas-reliefs de Wansart et Salle.

Reconverti en patinoire, le bâtiment est fermé depuis 2011. Le temps fait son effet et il faut réaliser des travaux en urgence car l’objectif est de le réhabiliter.