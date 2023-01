"Liebestod" au Théâtre National : L’odeur du sang ne me quitte pas des yeux

Par couches successives d’artifices formels et de chairs, Angélica Liddell révèle un espace halluciné, aux géométries infinies, d’une beauté extrême, éclaboussé de passion et de mort. Elle s’offre, s’exhibe, se confesse. Dans une arène couleur sang, elle excite un taureau, invective le Ciel et exhorte le public : "Je cherche l’instant sublime, la transfiguration, l’enthousiasme débordant, l’éclat et la lumière, ce transport lyrique qui a lieu quand on aime".



Angélica Liddell est connue pour son travail radical et visuellement époustouflant sur la violence personnelle, sociale et politique. Maintes fois récompensée – notamment par le Lion d’argent à la Biennale de Venise – elle s’affiche en figure de la scène internationale.

Liebestod, l’odeur du sang ne me quitte pas des yeux, Juan Belmonte est le troisième volet du Cycle Histoire(s) du Théâtre initié par le NTGent. On peut parler d’une véritable profession de foi théâtrale.

À voir au Théâtre National, dans la grande salle, du 18 au 20 janvier.