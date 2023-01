Lie et Cloetens manquent de (très) peu d’écrire l’histoire du biathlon belge

À l’occasion de la poursuite de Pokljuka en Slovénie, les Belges Lotte Lie et Maya Cloetens ont respectivement pris les 41e et 42e places de la course. Quand on sait qu’il faut se classer parmi les quarante premières pour obtenir des points pour le classement de la Coupe du monde, leur performance peut s’avérer frustrante. Elles ont beau être originaires de Norvège et de France, Lie et Cloetens ont écrit une nouvelle histoire bien belge ce samedi sur les pistes slovènes. En cas de remontée parmi le top 40, les deux athlètes auraient permis à la Belgique d’inscrire pour la première fois des points avec deux biathlètes féminines sur une seule et même course.

Mais il n’en sera finalement rien. Lie, 53e du sprint, s’est élancée avec 2 : 21 de retard sur Elvira Oeberg. Après deux tirs manqués, elle a franchi la ligne à 3 : 56.9 d’Oeberg gagnant douze places au classement par rapport à sa position au départ. Maya Cloetens, 43e du sprint à 1 : 59, a commis trois fautes au tir à l’occasion de sa 2e épreuve en Coupe du monde. Elle a franchi la ligne 4 minutes derrière la lauréate du jour, Elvira Oeberg. La Suédoise, qui a réussi un 20 sur 20 au tir a devancé en 29 : 41.6 l’Italienne Dorothea Wierer, qui a commis une erreur au tir, de 17.6 secondes. Après deux cibles manquées, la Française Julia Simon, 2e du sprint, a dû se contenter de la 3e place à 22.4 secondes. Au classement de la Coupe du monde, Simon reste première grâce à ses 606 points. Elvira Oeberg, deuxième, se rapproche (575). L’Allemande Denise Herrmann-Wick est troisième (432). Lotte Lie est 28e (116)

Et si les résultats du jour prêtent presque à sourire, les deux Belges ne devraient pas tarder à s’immiscer toutes les deux dans les points sur la même course au vu de leur forme cet hiver.