Lidl-Trek veut devenir l’équipe n°1 au ranking UCI et gagner des Grands Tours : "Roglic ? Oui, il nous intéresse"

"En principe, il n’y aura pas d’autre transfert. Il reste deux places dans l’équipe, on verra si une opportunité se présente", annonce Guercilena, bien conscient qu’il faudra prochainement recruter un poids lourd si Lidl-Trek veut rivaliser avec les meilleurs du peloton.

"On sait très bien qu’il y a six stars qui sont sous contrat et qui peuvent difficilement se libérer. Mais c’est très clair pour nous, si un de ces six coureurs désire quitter son équipe, on est là et on analysera si c’est une bonne chose pour notre équipe de l’engager. Les rumeurs de Roglic chez Lidl-Trek ? Il nous intéresse. Les grands coureurs nous intéressent toujours. Quand il sera sur le marché, on verra si ça peut se faire".

L’équipe Lidl-Trek a décroché 27 victoires d’étape en 2023 dont 8 en World Tour. Cela en fait la 5e équipe WorldTour en termes de victoires cette saison, à égalité avec Alpecin Deceuninck. A titre de comparaison, Jumbo-Visma domine ce classement avec 61 victoires devant Soudal-Quick-Step (51), UAE (50) et Ineos (33). Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe UAE est en tête du ranking UCI devant Jumbo-Visma, Ineos et Lidl-Trek.