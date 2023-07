Lidl-Trek perd Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo avant la 7e étape du Tour de France femmes

Les Italiennes Elisa Longo Borghini et Elisa Balsamo de l’équipe Lidl-Trek ne prendront pas le départ de la 7e étape du Tour de France Femmes, comme l’a confirmé l’équipe samedi. La première, qui occupait la 4e place du classement général, souffre d’une infection de la peau qui pourrait, selon le staff médical de son équipe, lui causer des problèmes santé si elle continuait la course. La seconde, qui a repris récemment la compétition après une chute, a abandonné la course pour préparer les Mondiaux.

À propos de Longo Borghini, l’équipe a écrit qu’elle "avait une infection de la peau sur la cuisse gauche qui a requis un traitement à l’hôpital après la 6e étape, mais qui est désormais sous contrôle. Cependant, elle ressent toujours une grande douleur et il a été décidé qu’elle ne poursuivrait pas la course dans l’intérêt de sa santé à long terme." La championne d’Italie de 31 ans avait terminé 6e de la première édition du Tour de France Femmes, l’année dernière. Balsamo faisait son retour à la compétition après une lourde chute à la fin du mois de mai à la RideLondon Classique. La championne du monde 2021 a choisi de faire l’impasse sur les deux dernières étapes afin d’optimiser sa préparation pour les Mondiaux de Glasgow.