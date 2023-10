Licornes et images violentes : Israël utilise les publicités YouTube pour diffuser son discours anti-Hamas

Des licornes qui volent sur fond d’arc-en-ciel coloré, de ciel rose et d’étoiles souriantes, le tout accompagné d'une musique qui évoque celle d'une berceuse… Voilà le début d’une "publicité" diffusée sur YouTube ce jeudi 12 octobre. Une réclame pour une application destinée aux enfants et à leurs parents ? Pas du tout à en juger par ce qui s’affiche ensuite.

Un message apparaît alors en travers de l’écran : "Nous savons que votre enfant ne peut pas lire ceci. Nous avons un message important à vous dire à vous, parents. Quarante enfants ont été assassinés en Israël par les terroristes du Hamas (ISIS). Tout comme vous feriez tout pour votre enfant, nous ferons tout pour protéger les nôtres. Maintenant, serrez votre bébé dans vos bras et soutenez-nous."

Le message, qui fait référence aux informations rapportées par différents médias dont la BBC concernant l’attaque du Hamas dans un kibboutz, se termine par le logo du ministère des Affaires étrangères israélien. Une attaque qui a depuis fait l’objet de différentes analyses, dont celle de nos confrères de Check News pour Libération.

La RTBF est en mesure de confirmer que ce clip a servi de publicité "pre-roll" (une publicité qui se lance avant le début d’une vidéo, NDLR) sur YouTube ces dernières heures, comme en témoignent les captures d’écrans ci-dessous. Pour être diffusée de la sorte sur la plate-forme, une vidéo doit de toute façon être hébergée par une chaîne. Dans ce cas-ci, c’est la chaîne YouTube officielle des Affaires étrangères israéliennes, @IsraelMFA, qui l’a mise en ligne et qui fait donc office d'annonceur. La vidéo titrée "Babies Can’t Read The Text In This Video But Their Parents Can" ("les bébés ne peuvent pas lire ce texte mais leurs parents le peuvent") est passée de 80.000 à plus de 300.000 vues en milieu de journée ce jeudi.

(l’article continue sous les captures d’écran)