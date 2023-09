Licenciement de Peter Bossaert : accord financier conclu entre l’Union belge et son ancien CEO

L’Union belge de football (URBSFA) et Peter Bossaert ont conclu un accord financier à la suite du licenciement de l’ancien CEO le 23 mars dernier.

Aucune raison officielle n’avait été donnée pour expliquer ce départ inattendu. Selon plusieurs médias, un désaccord sur le montant de son contrat, modifié en février 2022, aurait été à l’origine de cette décision. Bossaert, 57 ans, était entré en fonction le 1er septembre 2018 au lendemain du Mondial historique des Diables Rouges en Russie, où ils avaient atteint les demi-finales et terminé troisièmes. Ingénieur commercial, après des débuts chez Unilever, il avait rejoint le secteur des médias et avait occupé pendant six ans la fonction de CEO de Medialaan (la maison mère de la chaîne de télévision flamande commerciale VTM, devenue aujourd’hui DPG Media) avant sa nomination à l’Union belge de football.

Le 7 avril, Peter Bossaert avait fait savoir qu’il assignait l’URBSFA en justice à la suite de son renvoi. "Ce licenciement est illégal et le préjudice personnel qui en découle pour moi est incommensurable", avait expliqué l’intéressé. "Mon client réclame donc non seulement l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation, mais aussi une indemnité pour le préjudice moral et une rectification" avait ajouté son avocat Me Peter Marx. Les discussions qui ont été entamées par la suite ont donc abouti et la procédure en justice est désormais close précise l’Union belge dans son communiqué. Elle remercie Peter Bossaert pour tout le travail effectué. "Son dévouement et sa vision ont transformé l’URBSFA en une organisation professionnelle" a notamment précisé Pascale Van Damme, la présidente de l’URBSFA. "Grâce à cet accord et le rétablissement de mon honneur, je suis maintenant en mesure de tourner la page et de me consacrer à nouveau à mon avenir professionnel", a déclaré Peter Bossaert.