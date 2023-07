Licenciement collectif chez Manufast à Berchem-Ste-Agathe : les syndicats ont pu réduire la casse

"Les négociations avec l’employeur ont permis d’obtenir une prime de 4.000 euros pour les 13 ouvriers qui partent en RCC, ainsi que pour les 67 qui partiront en reclassement ", explique Jeanne Maillart, permanente CSCBIE (CSC bâtiment – industrie et énergie).

Le RCC est une forme de prépension et le principe ici doit encore être approuvé par l’ONEM. Les 67 autres travailleurs en situation de handicap, eux, pourront être reclassés dans une autre entreprise de travail adapté de la région, et cela afin d’y prester leur préavis. "Ils seront suivis par un groupe de travail de la FEBRAP (Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté)". Et, indique encore le syndicat, si le suivi est positif ces travailleurs bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée dans leur nouvelle entreprise.