Licenciement collectif à l’ETA Manufast : Bruxelles prête à aider au reclassement

De leur côté, le cabinet du ministre bruxellois de l’Emploi Barnard Clerfayt (DéFI) et Actiris se tiennent prêts à aider au reclassement des travailleurs en situation de handicap. Plus largement, un groupe de travail dit ETA, mis sur pied à l’initiative de Rudi Vervoort, et composé de représentants de la FEBRAP (fédérations des ETA bruxellois), des organisations représentatives des travailleurs, de l’administration de la COCOF ainsi que d’un membre du cabinet Vervoort s’est réuni à plusieurs reprises depuis décembre dernier.