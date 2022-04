Licenciement chez Lidl : comprenez-vous cette révolte du personnel ?

Le débat se termine avec Marie-Christine à Hornu : "Je trouve ça fort, j’en suis à me dire qu’il faut boycotter l’enseigne. Je ne comprends pas ce totalitarisme et je me demande comment on sait tout cela, y a-t-il des caméras ou de la délation ? Cette personne n’est plus licenciée pour faute grave, mais elle est quand même licenciée et après 19 ans de travail, je trouve ça grave."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.