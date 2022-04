Licenciée de Lidl parce qu’elle avait mangé un biscuit périmé : les syndicats exigent sa réintégration

Le magasin Lidl de Jambes a été bloqué à la clientèle ce lundi matin, pour dénoncer le licenciement d’une travailleuse, indique Thomas Lesire, secrétaire permanent Setca Commerce.

"A la mi-mars, une travailleuse du magasin Lidl de Jambes a été licenciée pour faute grave (donc sans indemnité et avec sanction chômage) après plus de 19 ans d’ancienneté… Sa faute ? Avoir mangé un biscuit périmé à la suite d’un malaise dans les réserves", dénonce le syndicat. Selon le secrétaire permanent, l’entreprise "a refusé de revoir sa position", malgré une attestation médicale. La travailleuse prend un médicament pour faire baisser sa glycémie et a eu besoin de sucre pour éviter un malaise selon le syndicat.

Le magasin de Jambes a été bloqué de 8h30 à 9h30 avant d’être à nouveau ouvert : "Nous espérons que cette action permettra de relancer la concertation et obtenir justice pour cette travailleuse, c’est-à-dire sa réintégration au sein de l’entreprise", a déclaré le Setca avant l’action. Les syndicats ont été invités à rencontrer la direction régionale de l’enseigne à Marche-en-Famenne. Cette réunion s’est terminée ce lundi fin de matinée et le dossier a été transmis à la direction nationale de Lidl. Les syndicats attendent une décision.