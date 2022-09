Licences WorldTour : Lotto perd du terrain après sa Vuelta maudite, bulle d’air pour Movistar

La Vuelta de l’équipe Lotto Soudal ne s’est pas passée comme prévu. Loin de là. Présente avec une équipe très jeune au départ, la formation belge a rallié l’arrivée finale de Madrid avec trois coureurs sur les huit initiaux, le Covid (4 coureurs touchés) et les chutes étant passés par là.

Une hécatombe qui se reflète au ranking WorldTour où Lotto occupe toujours une place de relégable. Les dix-huit équipes qui ont obtenu le plus de points lors des trois dernières saisons recevront en effet une licence WorldTour pour l’année prochaine. Lotto Soudal flirte avec la zone de relégation depuis le début de la saison et ne parvient pas à s’extraire de la 19e place depuis plusieurs semaines. Et ce n’est pas cette Vuelta qui l’a aidée à se relancer.