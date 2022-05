Licence refusée à Rebecq : Le club introduit un recours pour arrêter le Tour final de D2 ACFF

Selon le règlement de la commission des licences, la date limite pour avoir un dossier ficelé était fixée au mardi 3 mai. Thierry Demolie a demandé un délai jusqu’au lundi 9 mai… qui a été accepté par le Président de la CBAS… S’en est suivie une course contre la montre pour réunir tous les documents dans les temps : " C’est vrai que nous avions du retard mais il faut aussi dire que la commission avait raccourci le délai initial pour savoir quel club avait la licence ou non avant le début du tour final. Nous avions d’ailleurs directement fait opposition à ce délai raccourci, parce que notre réviseur a dit qu’il avait besoin de plus de temps ", nous confie Thierry Demolie.

L’homme fort de Rebecq n’a pas bien vécu le passage devant la commission des licences : "J’ai l’impression d’avoir tué quelqu’un, d’être devant un tribunal où on me démonte gratuitement. Je leur ai dit, vous pensez que j’ai investi 15.000 euros dans une licence pour le plaisir. Que je viens passer une matinée à Bruxelles pour tuer le temps ? J’ai franchement d’autres choses à faire. Si je suis là c’est parce que je pensais qu’on pouvait y arriver. J’espère que cela fera réfléchir ceux qui pondent ces règlements".

Tous les documents ont été envoyés le vendredi 6 mai : " Le Président de la CBAS nous a donc autorisés à tout rendre pour le lundi 9 mai, mais en disant qu’il ne pouvait pas garantir qu’un délai nous serait bel et bien accordé. Et en effet ils ne nous ont pas accordé ce délai. Je pense qu’il pensait que nous ne serions pas prêts avec le dossier le vendredi, et que nous n’allions pas gagner le match du premier tour contre Tubize. Si ça avait été le cas plus personne n’aurait parlé de cette licence ".