Licaï Pourtois, championne d’Europe de Ju-jitsu Fighter : "je suis fier, c’est un aboutissement personnel"

L’athlète, qui fait du ju-jitsu fighter en profite aussi pour nous expliquer en quoi consiste cette discipline : "C’est un art martial qui mélange trois styles de combat. La partie pieds-poings qui ressemble fort au karaté. Ensuite la partie de projection qui ressemble au judo, lutte et la partie au sol, ça ressemble au ju-jitsu brésilien, une discipline où les combats se déroulent au sol avec des soumissions, des étranglements et immobilisation. Donc ici, on commence le combat debout, puis dès qu’on a l’opportunité on saisit l’autre et enfin on finit au sol."

La suite pour Licaï ? Un blocus universitaire avant d’aller aux Jeux Mondiaux qui se déroulent à Birmingham le 15 juillet prochain. Des Jeux où elle tentera de décrocher la première place : "Les Jeux mondiaux, c’est le seul tournoi qui manque à mon palmarès et c’est la première fois que j’y participe. Je dois me focaliser sur le travail à faire et pas la finalité de l’objectif. Je me donnerai les moyens d’y arriver", conclut Licaï.