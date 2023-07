Libye : 360 migrants secourus par des ONG après avoir été abandonnés à la frontière tunisienne

L’antenne libyenne de l’Organisation arabe des droits humains a "salué l’accueil" en Libye de migrants ayant "connu des situations humanitaires difficiles". "Selon les gardes libyens, 360 migrants dont des femmes et enfants, nécessitent des secours médicaux et humanitaires urgents", a-t-elle ajouté, exhortant les autorités libyennes à "autoriser les organisations concernées – le HCR et l’OIM – à les rencontrer et à les aider pour des démarches juridiques". Le ministère libyen de l’Intérieur a indiqué lundi avoir "documenté les expulsions (de ressortissants subsahariens, ndlr) par les autorités tunisiennes vers les frontières libyennes". Il a posté une vidéo sur Facebook contenant des témoignages de plusieurs migrants.