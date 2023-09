Libye : 10.000 disparus dans les inondations, plus de 2300 morts à Derna

Les inondations en Libye ont fait un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers et 10.000 disparus, a indiqué mardi la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), en lançant un appel à l'aide d'urgence.

La tempête Daniel a frappé l'est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du Jabal al-Akhdar (nord-est) mais également Benghazi où un couvre-feu a été décrété et les écoles ont été fermées. Les crues soudaines et dévastatrices ont également entraîné la mort de nombreux habitants et d'importantes destructions matérielles.

Le bilan reste incertain, a indiqué un responsable de la FICR, Tamer Ramadan, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. "Nous n'avons pas de chiffres définitifs" du nombre de morts pour le moment, a-t-il dit, soulignant que "le nombre de disparus est proche de 10.000". Il a dit espérer avoir dans la journée des informations plus précises sur le bilan.

"Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a expliqué M. Ramadan, qui parlait en direct de Tunis. "C'est la raison pour laquelle le gouvernement dans l'est a lancé un appel à l'aide internationale et nous allons nous aussi incessamment lancer un appel d'urgence", a-t-il insisté.

Margaret Harris, une porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a évoqué "une calamité aux dimensions épiques".