"Libres et à poils ! " : explorez les racines d’un tabou féminin

La pilosité est au centre de plusieurs sujets de société, notamment dans la représentation du corps. Depuis quelque temps, le poil semble être de plus en plus apprécié, sur Instagram stars et anonymes sont nombreux à afficher leurs toisons librement. C’est ce sujet de société qu’aborde le documentaire "Libres et à poils ! " diffusé le 5 décembre sur La Une.