Libre de tout contrat, Kaveh Rezaei retourne en Iran

Non prolongé par Oud-Heverlee Louvain à l'issue de son contrat, Kaveh Rezaei a décidé de poursuivre sa carrière en Iran, son pays d'origine. L'ancien joueur de Charleroi et du Club de Bruges s'est engagé avec le Esteghlal FC, club entraîné par l'ancien coach du Standard Ricardo Sa Pinto.

L'international iranien ne débarque pas en milieu inconnu car il y a déjà évolué en 2016-2017. Charleroi est ensuite venu le chercher en juillet 2017 et c'est chez les Zèbres qu'il a signé ses plus beaux exploits. Ils lui ont valu un transfert au Club de Bruges l'année suivante. Il n'a toutefois jamais convaincu en Venise du Nord et a été prêté à Charleroi lors de la saison 2020-2021. L'été dernier il a signé un contrat d'une saison, avec une option pour une autre, à Oud-Heverlee Louvain. Rezaie n'a disputé que 12 rencontres (1 assist) avec OHL à la suite d'une fracture du tibia qui a écourté sa saison. Les Louvanistes n'ont pas levé l'option rendant Rezaei libre de rejoindre le club de son choix.