Libre après son passage à Porto, l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba s'engage à l'OM

Nouveau chapitre dans la carrière de Chancel Mbemba ! A 31 ans, le Congolais vient en effet de s'engager avec l'Olympique de Marseille.

Une officialisation qui risque de miner le moral de pas mal de clubs puisque Mbemba, libre comme l'air depuis son départ de Porto, était l'un des joueurs libres les plus courtisés du marché. Il a donc finalement opté pour la Ligue 1 et tentera de se frayer une place au soleil au sein de la défense olympienne.

A Marseille, Mbemba découvrira donc son 4e club en carrière après avoir transité pendant quatre ans à Porto. Avant cela, il s'était aguerri à Anderlecht entre 2013 et 2015 on s'en souvient, avant de lever les voiles vers la Premier League et Newcastle.

4e club et 4e championnat donc pour le précieux colosse congolais qui devrait solidifier une arrière-garde marseillaise pas toujours rassurante par le passé.