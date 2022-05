Libramont va installer des boîtes à idées citoyennes dans ses 28 hameaux

Avis aux Libramontois… Envie d’améliorer votre cadre de vie et de soumettre vos idées en matière d’aménagement de votre quartier, d’organisation d’évènement, en matière de sport, de culture, d’environnement… Ceci va vous intéresser.

Comme d’autres communes, Libramont-Chevigny lance un budget participatif. Il s’agit de réserver sur le budget communal une enveloppe pour des projets imaginés par les habitants. Des boîtes à idées citoyennes vont être installées dans les 28 hameaux de la commune. L’originalité de la démarche libramontoise, c’est en effet de s’adresser à tous les villages. " Cette initiative permettra la mise en œuvre, d’ici la fin de la législature, d’au moins un projet citoyen par ancienne commune d’avant fusion. Par ancienne commune, il faut entendre : Moircy, Freux, Remagne, Bras, Sainte-Marie, Libramont, Saint-Pierre et Recogne. Concrètement, chacune d’elles disposera d’un montant maximum de 15.000 € pour améliorer le cadre de vie et/ou la qualité de vie des habitants par le biais d’aménagements ou d’événements. "

Avant de lancer un appel à projets proprement dit, le processus participatif démarre maintenant avec une campagne d’idées. L’objectif est d’identifier les thèmes en vue d’inspirer les futurs porteurs de projet. Pour démarrer l’aventure, le tirage au sort a désigné les anciennes communes de Remagne et de Bras. Dès la fin de cette semaine, les boîtes à idées y seront installées… Ensuite, le processus participatif se poursuivra. Une réunion publique sera organisée pour communiquer les résultats et les modalités de l’appel à projets. Ensuite, après une présélection, les projets retenus seront soumis au vote des citoyens. Les projets ayant recueilli le plus de voix seront mis en œuvre prioritairement.