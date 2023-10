Libramont : une formation en alternance pour répondre à la pénurie d'électriciens

Comment répondre à la pénurie d’électriciens ? Comment mieux faire correspondre l’offre et la demande de main-d’œuvre ?

Au centre de formation du Forem à Libramont, 12 demandeurs d’emploi sont actuellement en formation alternée (FALT) pour se préparer au métier d’installateur en électricité résidentielle. Afin de trouver plus facilement un stage, ils viennent de recevoir la visite de 6 entreprises actives dans le domaine et à la recherche de stagiaires avant un éventuel engagement.

Au sein même de l’atelier d’électricité, les stagiaires ont pu donner leur CV et discuter avec les entreprises. Pour beaucoup de futurs stagiaires, les contacts ont été fructueux, comme en témoigne Aymeric : " J’ai rencontré une entreprise qui se situe à 1 km de chez moi, donc c’est parfait, le contact s’est bien passé avec le patron, il a pris mon CV, et on va se reparler incessamment ".

Xavier Hainaux, électricien à Neufchâteau, salue également la démarche : " C’est bien de les rencontrer au début de la formation, on va pouvoir les suivre tout au long de leur apprentissage et au final, on risque de pouvoir avoir un ouvrier potentiel, car c’est le gros problème à l’heure actuelle, trouver de la main-d’œuvre. Là moi, j’ai vu 4 candidats dont un qui a le permis de conduire et 3 qui ne l’ont. Le permis de conduire est un atout dans notre région. Cela va peser beaucoup dans le choix. ".

"Les entreprises participantes s’engagent à désigner un tuteur en leur sein pour accompagner les stagiaires tout au long de leur parcours. Les entreprises versent également une allocation mensuelle de 450 euros au stagiaire", précise Yvan Fonteyne, chargé de communication au Forem.