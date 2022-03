Libramont : le canicross, un sport en symbiose avec son chien

Si vous avez décidé de vous mettre au sport et que vous avez un chien, vous serez peut-être tenté par le canicross ! Á Libramont, Megan Timmermans et son compagnon Sven Catinus ont créé le " Dog-Trailer Chronicles " et proposent le canicross. Ce sport allie la course à pied et une activité avec son chien. Il s’agit de courir avec son compagnon à 4 pattes mais pas n’importe comment et avec un matériel adapté.

Sven Catinus (créateur du Bog-Trailer Chronicles)

"Le matériel se compose, entre autres, d’un benji. Il s’agit d’une laisse élastique pour éviter les chocs aussi bien dans l’humain que dans le dos du chien. Ce benji est relié à un harnais, un peu comme ceux utilisés pour les chiens de traîneau. C’est vraiment spécifique à la course à pied du chien. L’être humain lui a ce qu’on appelle un baudrier. Cela ressemble un peu à un harnais d’escalade. Et le benji est relié à ce baudrier et au harnais du chien".