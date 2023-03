Libramont inquiète pour l'avenir de son hôpital et du service de revalidation

Le projet Vivalia 2025 prévoit la construction d’un nouvel hôpital à Houdemont (Habay) et le maintien d’une certaine activité sur les sites actuels. Mais les contours des centres de soins de proximité sur les sites hospitaliers actuels restent flous. La commune de Libramont a voulu prendre l'initiative et a commandé une étude au Docteur Florence Hut. La présentation, mardi soir, fut aussi l’occasion d’exprimer des craintes sur l'avenir des soins de revalidation sur le site de Libramont. " Libramont ne remet pas en cause l'ensemble du projet Vivalia 2025 ", explique la bourgmestre Laurence Crucifix, "mais aimerait que l'on définisse clairement en quoi consistera le centre de santé de proximité qui restera en Centre- Ardenne et puis en 2018, il y a eu un accord pour que l’essentiel de la revalidation provinciale soit implanté à Libramont. Or des rumeurs persistantes nous disent le contraire ! " Dans son étude, le Dr Florence Hutte relève que le service de revalidation actuel de Libramont, n’a pas 10 ans et que l’endroit est approprié pour y poursuivre ce travail.