Libramont et Vresse rendent hommage à la peintre Marie Howet née il y a 125 ans

La peintre Marie Howet est née le 24 mars 1897. Il y a tout juste 125 ans cette année ! Elle a partagé son temps entre son Libramont natal et la vallée de la Semois. Et aujourd'hui les deux communes de Libramont-Chevigny et Vresse-sur-Semois s'associent pour un hommage qui prendra différentes formes d'ici la fin de l'année. A Libramont, le dernier hommage à Marie Howet remonte à 1994, 10 ans après sa mort et aujourd'hui " c'est une personnalité quelque peu oubliée ", admet Jonathan Martin, échevin de la culture à Libramont. Pourtant, à l'âge de 25 ans, elle remportait un prix important en peinture, le prix de Rome. " Elle est partie à 25 ans avec son baluchon et en Méditerranée et nous a ramené une série d’œuvres", poursuit l’échevin. "Elle a fait face au jury de Rome qui n’était pas nécessairement acquis à sa cause. C’était donc une femme de tempérament et dans le contexte actuel, c’est quelque chose qui a du sens ! ", conclut Jonathan Martin.