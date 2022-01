Libramont : des groupes de parole au sein de la clinique du travail Akenis

Stress, harcèlement, burn-out, bore-out, épuisement professionnel… De plus en plus de personnes souffrent dans leur boulot. Pour les aider à sortir de ce mal-être, Akenis, une clinique du travail a vu le jour, il y a un peu moins d’un an, à Libramont et Steinfort. Sa spécificité, c’est son équipe multidisciplinaire composée de psychologues du travail, neuropsychologues, kinésithérapeutes, sophrologues, nutritionnistes, conseillers en prévention, etc.

" Au départ la clinique du travail c’est une pratique qui permet d’aider le patient à comprendre ce qui se passe au boulot, par une analyse de la situation, par référence aussi à différents modèles, les modèles organisationnels, voir comment ils peuvent avoir un impact sur le bien-être des travailleurs. On essaie de décrypter la situation pour identifier d’où vient la souffrance. Notre volonté, c’est vraiment d’aider la personne à prendre conscience, réaliser, évoluer, et ensuite prendre des décisions par rapport au boulot, retourner ou non dans l’entreprise ou poser d’autres choix ", explique Isabelle Douny, psychologue du travail.

En effet, quand ce n’est plus possible de retourner dans l’entreprise, Akenis accompagne aussi les personnes dans la réorientation professionnelle.