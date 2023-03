Libramont : de beaux objets de décoration naturelle et responsable sur le site Nadeko

C’est dans son propre atelier, situé à Libramont que Catherine Keignaert crée des objets de décoration responsable. Ces objets sont à découvrir sur son concept store en ligne appelé "Nadeko".

Au départ, Catherine Keignaert habite à Bruxelles et son parcours est bien éloigné d’une vie paisible à la campagne.

"J’ai fait des études de marketing et de communication à l’ULB car je voulais travailler dans le domaine de la publicité, explique Catherine. Ensuite, j’ai travaillé pendant 15 ans dans les médias. Durant 4 ans dans le secteur de la presse et les 10 dernières années dans le milieu de la radio et de la télévision".

Une envie de changement et surtout de rythme de vie va la conduire à Libramont où elle décide de fabriquer des objets de décoration en misant sur le naturel et une démarche, surtout, responsable.

Catherine Keignaert organise, deux fois par mois, des ateliers pour apprendre à réaliser des objets basés sur son concept de création.