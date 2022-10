Libramont : beau succès pour le premier budget participatif

En mai dernier, la commune de Libramont lançait son premier budget participatif dont l’objectif est de faire, progressivement, le tour des huit anciennes communes, avant fusion, et de concrétiser au moins un projet dans chacune d’entre elles.

Première étape, des boîtes à idées dans les deux premières anciennes communes concernées, Remagne et Bras.

"Dans les villages des anciennes communes de Bras et de Remagne, nous avons commencé par une pré-enquête qui était, en quelque sorte, un coup de sonde qui permettait, à l’ensemble des citoyens, de pouvoir exprimer leurs préférences sur des thématiques qui leur tenait à cœur, précise Jonathan Martin, Echevin de la citoyenneté. Et aussi de pouvoir, déjà, formuler un projet en quelques mots. Cette pré-enquête a été menée en ligne et aussi via des boîtes à idées citoyennes dans lesquelles on pouvait déposer ses propositions. C’est un beau succès car 75% à 80% des enquêtes qui nous sont revenues l’ont été par le support physique et pas celui en ligne.

Les projets retenus

Il y a un projet qui a été rentré pour l’ancienne commune de Remagne. Il s’agit d’une plaine de jeux à côté de la salle du village. Concernant l’ancienne commune de Bras, trois projets ont été rentrés dont une zone de convivialité près de l’école et une près de l’église ainsi que trois circuits de promenade.

Un budget participatif dédié aux villages

Jonathan Martin : "Quand on voit les budgets prévisionnels, on se dit que le dialogue a fonctionné entre les différentes anciennes sections pour que les trois projets puissent rentrer dans l’enveloppe et être réalisés. C’est très bien car c’est une démarche que nous avons encouragée. Moyennant quelques petits ajustements, pour tenir compte de la faisabilité, on peut dire que l’ensemble des projets pourront être réalisés endéans les 18 mois comme le prévoit le règlement ".

Les boîtes à idées ne seront pas retirées car, si le budget participatif est le point de départ, elles sont considérées comme des boîtes de suggestions intemporelles qui permettront aux citoyens, à tout moment, de pouvoir faire part de leurs remarques ou de leurs idées. Elles seront aussi mobilisées dans le cadre d’autres projets participatifs à venir.

Début 2023, St Pierre et Libramont seront à leur tour concernées.