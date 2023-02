Libramont accueille temporairement le centre de compétences Epicuris pour répondre aux besoins des métiers en pénurie

Les métiers de boulanger, pâtissier, boucher ou commis de cuisine sont des métiers en pénurie. En 2022, le Forem a publié plus de 500 offres d'emploi pour ces métiers en Province de Luxembourg. Le centre de compétence Epicuris, dédié aux métiers de bouche va à la rencontre des personnes susceptibles de se former et s'installe pour six mois au LEC (Libramont Exhibition and Congress) à Libramont. Il y a là des demandeurs d’emploi mais également des personnes en reconversion professionnelle. Vanessa a travaillé 15 ans dans différents domaines et voudrait se consacrer à la pâtisserie. Alexandre, lui, travaillait dans les métiers de la sécurité et voudrait devenir boucher. A Epicuris, les formateurs affirment que c’est à eux à se mettre au niveau et au rythme des participants. Et après la formation proprement dite, les participants vont travailler comme stagiaires en entreprise. A l’issue de ces trois mois, pratiquement tous les stagiaires décrochent un emploi.