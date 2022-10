Libraire indépendante à Anderlecht : le grand saut

"J’adore ma commune et je me disais, ce serait tellement bien s’il y avait une petite libraire". Els De Clerq vit à Anderlecht depuis une dizaine d’années. Face au constat de l’absence de vraie librairie indépendante sur le territoire communal, elle a donc ouvert récemment "Les Herbes Folles", un lieu dédié aux livres mais qui permet aussi des rencontres autour de la culture et de la littérature. Ouvrir une librairie, un pari osé mais que Els De Clerq a relevé dans le cœur historique d’Anderlecht.